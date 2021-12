Gardaland Resort

Video: Gardaland opent tentoonstelling met maquettes van attracties

Gardaland brengt een eerbetoon aan het verleden met een nieuwe tentoonstelling. Tijdens het winterseizoen kunnen bezoekers van het Italiaanse pretpark een kijkje nemen bij Gardaland Memorabilia, een tijdelijke expositie met maquettes van attracties en decors.



Fans zullen miniaturen herkennen van bijvoorbeeld waterbaan Fuga da Atlantide, mijntrein Mammut, wildwaterbaan Jungle Rapids, 4D-show Time Voyagers, het Gardaland Theatre en het Gardaland Hotel. Sommige maquettes worden tot leven gewekt met behulp van videoprojecties.

Men toont ook enkele modellen van projecten die het levenslicht nooit hebben gezien. De tentoonstelling is te vinden in een tent bij de tribune van de verdwenen dolfijnenshow Palablù.



Petitie

Fans zijn enthousiast over het initiatief. Op change.org verscheen een petitie waarin gevraagd wordt om van de expositie een permanente attractie te maken. Die is tot nu toe bijna vijfhonderd keer getekend.



De winteropening duurt nog tot en met zondag 9 januari. Gardaland opende 46 jaar geleden, in 1975. De bestemming is onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments.