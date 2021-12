Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt paradewagen uit als miniatuur

Disneyland Paris heeft een bijzonder souvenir uitgebracht voor fans van de nieuwe kerstparade Mickey's Dazzling Christmas Parade. In het Disney-resort is nu een miniatuur verkrijgbaar van de eerste wagen van de parade: Mickey's Holiday Express.



Het kleurrijke gevaarte is vormgegeven als een enorme speelgoedtrein. Net als in de parade zelf staat Mickey Mouse voorop. Daarachter is een grote kerstboom zichtbaar, die in dit geval wordt opgetuigd door Knabbel en Babbel.

Het model is sinds deze week voor 159 euro verkrijgbaar bij de winkel Harrington's Fine China & Porcelains in het Disneyland Park en bij The Disney Gallery in het vrij toegankelijke uitgaansgebied Disney Village.



Stitch

Mickey's Dazzling Christmas Parade is tijdens de kerstperiode meermaals per dag te zien. Het kerstseizoen duurt nog tot en met zondag 9 januari 2022. De eerste wagen met Mickey Mouse wordt normaal gesproken ook bevolkt door Disney-figuren Pluto, Stitch en Pinokkio.