Efteling

Efteling-fans spreken zich uit over toekomst Spookslot: vernieuwen, slopen of zo laten?

Wat moet de Efteling doen met het Spookslot? De toekomst van het spookkasteel uit 1978 lijkt op losse schroeven te staan. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe attractie, die het Spookslot mogelijk gaat vervangen. Efteling-fans zijn verdeeld over de kwestie, blijkt uit een Twitter-peiling met bijna 1200 deelnemers.



Looopings schotelde Efteling-liefhebbers een poll voor met vier opties: het Spookslot houden zoals het nu is, opknappen en moderniseren, slopen en vervangen of geen voorkeur. 1198 personen lieten van zich horen. 15 procent zou het liefst zien dat de Efteling helemaal niet aan het Spookslot komt.

56 procent hoopt op een flinke opknapbeurt voor de nostalgische attractie, met nieuwe elementen. Voor 24 procent van de Efteling-fans is het geen probleem om het Spookslot plat te gooien en er iets totaal nieuws neer te zetten. 5 procent heeft geen mening.



Danse Macabre

Het Spookslot bestaat 44 jaar in 2022. De attractie bestaat uit een griezelwalkthrough in de wachtrij, gevolgd door een computergestuurde theatervoorstelling achter glas. Op de muziek van de beroemde Danse Macabre komt een kerkhof met geesten, spoken, skeletten, een heks en andere angstaanjagende figuren tot leven.



Het was de eerste Efteling-attractie waar wijlen Ton van de Ven de creatieve leiding had. Later ontwierp hij onder meer de Piraña, Fata Morgana, het Volk van Laaf, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok. Looopings schreef begin deze maand over de plannen rond het Spookslot. De Efteling heeft er zelf nog niets over bekendgemaakt.



Reputatie

Efteling-directeur Fons Jurgens, aangetreden in 2014, heeft inmiddels een reputatie opgebouwd op het gebied van het weghalen van attracties. Onder zijn leiding verdwenen de Bob, Polka Marina, PandaDroom, Monsieur Cannibale en het Avonturen Doolhof. Enkele andere versleten klassiekers uit de jaren tachtig werden gered middels renovaties, zoals de Python en De Oude Tufferbaan.