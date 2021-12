Efteling

Oeps: vrouw treft 41 dezelfde kaarten aan in Efteling-kwartet

Er is iets helemaal misgegaan bij het ontwikkelen van een Efteling-kwartetspel. Een vrouw die afgelopen weekend het officiële XL Kwartet van de Efteling wilde gaan spelen, trof tot haar verbazing 41 exact dezelfde kaarten aan. Dat valt te lezen op Twitter.



"Beste Efteling, hoeveel kaarten van Baron 1898 moeten in het kwartetspel zitten?", vraagt ene Martine zich af. "Want wij hebben 41 stuks... Komen jullie er misschien een paar tekort?" Op een foto is een enorme stapel Baron-kaartjes te zien.

De Efteling heeft geen idee waar de komisch misser door veroorzaakt is. "Oeps, dat zijn er wel heel veel!", reageert het attractiepark onder het Twitter-bericht. "Een unieke versie voor mensen die graag altijd willen winnen", grapt een webcare-medewerker. De vrouw wordt gevraagd contact op te nemen met de Efteling voor een oplossing.



Memory

Normaal gesproken bestaat het kwartetspel uit 36 verschillende kaartjes, waarvan één Baron-kaart. Het klassieke gezelschapsspel verscheen afgelopen zomer in de Efteling-winkels, voor 10 euro. Tegelijkertijd werden een memory- en dominospel uitgebracht.