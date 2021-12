Dolfinarium

Plan gemaakt voor vervanging Dolfinarium Harderwijk: 'Houdbaarheidsdatum is ruim overschreden'

Hoe zou Harderwijk eruitzien als het Dolfinarium de deuren sluit? Landschapsarchitect Niek Heijboer en stedenbouwkundige Frits Kroese hebben een plan bedacht om het zeezoogdierenpark te veranderen in een recreatiegebied. Dat vertellen ze aan dagblad de Stentor. De iconische blauwe koepel blijft daarbij behouden.



Dolfinarium Harderwijk ligt al jaren onder vuur van dierenactivisten. Ook sommige recreatie-experts menen dat het park zijn langste tijd heeft gehad. Heijboer en Kroese denken daarom samen na over de toekomst van de stad zonder zijn beroemdste trekpleister. Ze willen het eiland waarop het Dolfinarium ligt teruggeven aan de inwoners.

"Het Dolfinarium heeft Harderwijk een hoop gebracht", meldt het tweetal in gesprek met de Stentor. "Het park verwelkomde miljoenen toeristen en zette de stad op de kaart. Maar de houdbaarheidsdatum van het Dolfinarium is ruim overschreden. Exploitatie van zeezoogdieren is evenwel niet meer van deze tijd. Het publieke inzicht groeit dat deze dieren beter af zijn als ze geen kunstjes meer hoeven te doen."



Strandtenten

Op de locatie van het dierenpark was vroeger een openbaar stadsstrand te vinden. Dat willen Heijboer en Kroese in ere herstellen. Langs het water is dan plek voor meerdere strandtenten. Daaromheen wil het duo een groot duinlandschap aanleggen met wandelroutes en een promenade. Ook is er plek voor een camping en luxe vakantiehuisjes.



In de blauwe koepel van het Dolfinarium, waar nu nog echte dolfijnen hun kunstjes vertonen, moeten straks 3D-films draaien met digitale zeedieren. In de catacomben van het theater leren bezoekers meer over de Nederlandse strijd tegen het water. Daarbij zouden het droogleggen van de Zuiderzee en de uitdagingen van klimaatverandering centraal kunnen staan.



Duiken

De Lagune wordt in het plan omgetoverd tot een natuurlijk zwembad, dat in verbinding staat met het aangrenzende meer Wolderwijd. Het water behoudt zijn huidige diepte, zodat bezoekers er niet alleen baantjes kunnen trekken, maar ook kunnen duiken.



Kroese en Heijboer hebben hun plan uit eigen beweging bedacht. Ze zijn bang dat moederbedrijf Aspro Parks het Dolfinarium op termijn verkoopt aan een ander concern om er een pretpark van te maken. Het duo hoopt dat de gemeente Harderwijk daar een stokje voor steekt.