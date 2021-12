Efteling

Ontwerpen uitgelekt van nieuw hotelcomplex bij Efteling-entree

Looopings heeft enkele ontwerpen in handen gekregen van een gigantisch nieuw bouwproject bij de ingang van de Efteling. Daar wordt binnenkort een groot hotel gerealiseerd, dat de entreepoort van het attractiepark gaat vormen. Tegelijkertijd wordt het Dwarrelplein - het plein achter entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen - rigoureus op de schop genomen.



Ingewijden melden dat het niet gaat om definitieve of actuele ontwerpen: de tekeningen zijn inmiddels op een aantal punten achterhaald. Ze geven wel een goed beeld van wat de Efteling van plan is met de omgeving. Looopings schreef vorige maand al over het geheime hotelproject.

Een sfeervol bovenaanzicht toont een wandelpromenade met water en fonteinen vanaf de parkeerplaats richting het hotel. Op het Dwarrelplein zelf wordt ruimte gemaakt voor verschillende vijvers en heel veel groen. Er is ook een prieeltje ingetekend. Het hotelgebouw zelf komt te liggen op de plek van de huidige spoorwegovergang.



Aquanura

Het gaat om een complex in art-nouveau-stijl, met een hoop koperkleurige torens. De buitengevel is voorzien van sierlijke gouden krullen. Sommige kamers zullen uitkijken over de Vonderplas, waar watershow Aquanura wordt opgevoerd. Vanuit andere kamers is het Sprookjesbos zichtbaar. Een hapje eten kan in een serre met enorme ramen, gelegen aan de kant van Aquanura. Verder komt er een groot buitenterras.



Van het huidige plein blijft bijna niets meer over. La Place-restaurant De Vrolijke Noot, de hondenkennel, de garderobe, een toiletblok, een geldautomaat in de vorm van een kluis zijn nergens meer te bekennen. De in 2020 vernieuwde Hollandsche Gebakkraam lijkt verplaatst te worden naar het plein voor het Efteling Theater, aan de andere kant van het Huis van de Vijf Zintuigen.



Bouwschutting

De Efteling wil de echtheid van de ontwerpen tegenover Looopings niet bevestigen. Het park heeft het hotelproject nog niet publiekelijk aangekondigd. Ondertussen zijn er ter voorbereiding al wel twee vergunningen aangevraagd. Ook wordt er op dit moment een enorme bouwschutting neergezet op de parkeerplaats.



Het bouwrijp maken van het gebied zal een hoop tijd in beslag nemen. Betrokkenen melden aan Looopings dat een officiƫle aankondiging waarschijnlijk niet lang meer op zich laat wachten, ondanks dat het sprookjespark vanaf vandaag weer noodgedwongen dicht is. Door de aangescherpte coronamaatregelen mag de Efteling in ieder geval tot half januari 2022 geen bezoekers ontvangen.