Disneyland Paris

Voordringen in Disneyland Paris duurder dan ooit: 18 euro per attractie

Disneyland Paris heeft de tarieven van het nieuwe voorrangssysteem Premier Access fors verhoogd. Met de drukke kerstdagen in het vooruitzicht stijgen de prijzen naar een recordhoogte. Voor één keer voordringen bij een populaire attractie moet nu maar liefst 18 euro per persoon worden neergeteld.



De prijzen van de afgelopen zomer geïntroduceerde dienst zijn variabel, afhankelijk van de drukte en populariteit van de attractie. Niet eerder kostte een Premier Access-kaartje echter zo veel. Op dit moment vraagt men 18 euro voor mijntrein Big Thunder Mountain, achtbaan Star Wars Hyperspace Mountain en vrijevaltoren The Twilight Zone Tower of Terror.

Eerder was dat 12 euro. Ook de tarieven van andere attracties werden verhoogd. Star Tours: The Adventures Continue, Phantom Manor en Autopia kosten nu 9 euro in plaats van 5 euro. Voor het overslaan van de wachtrij bij Ratatouille: The Adventure of Peter Pan's Flight zijn bezoekers 14 euro kwijt.



Aanbod

Een ritje in Buzz Lightyear Laser Blast zonder te wachten? 12 euro per persoon. Daarnaast werden er twee attracties aan het aanbod toegevoegd: Orbitron en Indiana Jones and the Temple of Peril. De prijs bedraagt daar 9 euro.



Wie alle deelnemende attracties in de Disney-parken één keer wil bezoeken via de speciale Premier Access-rij, is momenteel 139 euro kwijt bovenop de entreeprijs. Een gezin met twee ouders en twee kinderen zou 556 euro extra moeten afrekenen.