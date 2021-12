Efteling

Efteling-zangers sorteren voor op lockdown: 'We vertrouwen Rutte niet'

Een groep zangers in de Efteling heeft zich zaterdagmiddag alvast uitgelaten over de lockdown waar Nederland mee te maken krijgt. Vanavond maakt het kabinet bekend dat alle niet-essentiële sectoren - waaronder pretparken en dierentuinen - de komende weken dicht moeten blijven.



Het vierkoppige gospelkoor De Lichtpuntjes, al jaren een vast onderdeel van de Winter Efteling, zit daardoor straks weer werkloos thuis. De kans is aanwezig dat de zangers deze winter helemaal niet meer aan de slag kunnen. Het winterseizoen van de Efteling zou tot en met zondag 6 februari 2022 duren.

Een fan legde het voorlopig laatste optreden vast. "Ik wil nu huilen, maar ik huil heel lelijk", zegt één van de zangers. "Zullen we nog één nummer doen?", reageert een ander. Zij begint over demissionair premier Mark Rutte. "We vertrouwen meneer Rutte niet, we vertrouwen hem niet. Meneer Rutte gaat ons schrappen. We doen er nog eentje, want ik denk niet dat we nog terugkomen!"



Picknickbanken

De Lichtpuntjes gaven deze winter optredens op een podium op de Warme Winter Weide. Na het aanscherpen van de coronaregels werd de muzikale act in eerste instantie weggehaald. Later keerden de zangers toch weer terug. Sindsdien moeten toeschouwers verplicht plaatsnemen op picknickbanken rond het podium.