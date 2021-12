Sprookjeswonderland Enkhuizen

Sprookjeswonderland Enkhuizen voert coronatoegangsbewijs in

Sprookjeswonderland Enkhuizen sluit zich aan bij de Nederlandse pretparken en dierentuinen waar een coronatoegangsbewijs verplicht is. Officieel hoeven de attractie- en dierenparken in Nederland nog niet te werken met een coronapas.



Om te voorkomen dat bij bijvoorbeeld horecagelegenheden individuele controles ingevoerd moeten worden, kiest Sprookjewonderland voor een algemene check bij de ingang. Eerder deden onder meer de Efteling, Toverland en Wildlands Adventure Zoo Emmen dat ook. Bezoekers hoeven de QR-code in hun CoronaCheck-app de rest van de dag niet dan niet meer te laten zien.

Dat geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Zij moeten bij de entree kunnen aantonen dat ze negatief getest, volledig gevaccineerd of recent genezen zijn. Verder blijft anderhalve meter afstand houden overal een vereiste. Mondkapjes moeten gedragen worden in overdekte ruimtes.



Lockdown

Sprookjeswonderland wordt 's winters omgetoverd tot Sprookjeswinterland, met kerstaankleding, lampjes en winterse decors. Vandaag ging de winteropenstelling van start. Het blijft waarschijnlijk bij die ene dag, want het kabinet heeft plannen voor een strenge lockdown. Eigenlijk wilde het park open blijven tot en met zondag 9 januari.