Efteling

Foto's: de laatste openingsdag van 2021 in de Efteling

De Efteling gaat dit jaar niet meer open. Door de plotselinge invoering van een landelijke lockdown is het Efteling-seizoen bijna twee weken eerder ten einde gekomen dan gepland. Zaterdag 18 december gaat de boeken in als de laatste openingsdag van het jaar. Het was vrij druk, met lange rijen voor attracties en eetkraampjes. Vanaf vandaag is het park weer verlaten.



De lockdown, die alle niet-essentiƫle sectoren treft, gaat zeker tot en met vrijdag 14 januari duren. Eigenlijk had de Efteling 2022 feestelijk willen beginnen met de officiƫle opening van het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad op zaterdag 1 januari. Dat kan nu niet doorgaan. Een oud-en-nieuwfeest op vrijdagavond 31 december werd eerder al uit voorzorg geschrapt.

2022 moet een feestjaar worden voor de Efteling, want het Kaatsheuvelse attractiepark bestaat zeventig jaar. Het is de bedoeling om het jubileum vanaf februari dagelijks om 16.00 uur te vieren met feestmuziek. De festiviteiten zouden van start gaan na afloop van de Winter Efteling, die tot en met zondag 6 februari duurt.



Opgeruimd

De kans is groot dat de huidige maatregelen verlengd worden. In dat geval keert de 23e editie van de Winter Efteling sowieso niet meer terug en kunnen alle winterse decoraties weer afgebroken en opgeruimd worden. Vorig jaar duurde de coronasluiting zelfs tot 19 mei.