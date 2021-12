Efteling

Pijnlijk achterstallig onderhoud: Efteling verslonst wachtrij Fata Morgana

De wachtrij van één van de bekendste attracties in de Efteling ligt er verwaarloosd bij. In de rij voor Fata Morgana is sprake van een hoop achterstallig onderhoud. Op de muren laat het stucwerk loos. Ook op het plafond zijn opvallende beschadigingen ontstaan.



Het zorgt voor pijnlijke beelden op social media. "Wow, dit is echt niet Efteling-waardig", reageert een liefhebber. "Waar is de goede oude tijd van preventief onderhoud?"

De Efteling streeft ernaar om bezoekers een beleving voor te schotelen die het rapportcijfer 9+ waard is, zo vertellen directieleden om de haverklap in interviews. Op het gebied van onderhoud komt daar de laatste tijd maar weinig van terecht.



Besparen

Tijdens de coronacrisis kiest de Efteling ervoor om veel broodnodige opknapbeurten te laten liggen, in de hoop geld te kunnen besparen. Voorbeelden zijn het paddenstoelenparcours in het Sprookjesbos, de draak bij Joris en de Draak, het exterieur van het Spookslot, een deel van de Piraña en het in 2019 gesloopte huisje van Vrouw Holle, dat nog steeds niet opnieuw opgebouwd is.