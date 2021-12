Koninklijke Burgers' Zoo

Drachtige zeekoe live te volgen tijdens sluiting Burgers' Zoo

Burgers' Zoo is de komende weken gesloten vanwege de coronamaatregelen, maar dankzij een livestream kunnen geïnteresseerden toch 24 uur per dag een kijkje nemen in het park. De Arnhemse dierentuin heeft een webcam geplaatst in het overdekte gebied Burgers' Mangrove.



De camera houdt een drachtige zeekoe in de gaten. Dierverzorgers verwachten de geboorte in december of januari. Er kan geen precies moment genoemd worden, omdat Burgers' Zoo geen echo heeft laten maken. Dat is lastig bij een dier dat permanent in het water leeft, meldt een woordvoerder.

Bovendien wil men het Caribische zeekoevrouwtje "juist rust en ruimte geven, zeker wanneer er geen enkele aanleiding is om het dier onnodig te verstoren". Er zijn wel een hoop tekenen die wijzen op de zwangerschap, zoals het toenemen van de omvang van de buik.



Wiegen

Bovendien eet het zeekoevrouwtje ongeveer de helft van haar normale dieet. "Bij vorige drachtige zeekoeien zagen we dit gedrag ook, naarmate de geboorte dichterbij komt", meldt Burgers' Zoo. Daarnaast zien verzorgers het dier regelmatig van heen en weer wiegen. "Dit komt waarschijnlijk door de activiteit in haar buik."



In het voorjaar van 2019 verwelkomde Burgers' Zoo al een jonge zeekoe. Dat dier overleed in januari 2021.