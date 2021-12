Plopsa Station Antwerp

Antwerps Plopsa-pretpark opent nieuwe Suske en Wiske-attractie

Plopsa Station Antwerp heeft een nieuwe attractie voor fans van het beroemde Vlaamse stripduo Suske en Wiske. In het het overdekte pretpark opende afgelopen weekend Suske en Wiske: De Razende Race. Het gaat om een speedway-ride van de Italiaanse leverancier Zamperla.



De familieattractie bestaat uit een ovaalvormig parcours met acht racewagens die achter elkaar rijden en zeer scherpe bochten maken. Een vergelijkbare ride staat al langer in Movie Park Germany onder de naam Zuma's Zoomers.

Het verhaal achter De Razende Race gaat over stripfiguur Lambik. Hij zou bezoekers uitdagen voor "een spannende duel op een echt racecircuit". De vormgeving is gebaseerd op Suske en Wiske-stripalbum 232: De Tootootjes (1992). Voor de naam werd een beroep gedaan op album 249, dat De Razende Race (1996) heet.



Ardennen

Overigens komt in dat laatstgenoemde album een ander Plopsa-pretpark voor. Een deel van het verhaal speelt zich af bij Plopsa Coo in de Belgische Ardennen, dat destijds nog Télécoo heette.



Op de plek van de nieuwe attractie in Plopsa Station was eerder een andere Suske en Wiske-beleving te vinden: een escape room die in het teken stond van de teletijdmachine van professor Barabas. Toen de Plopsa Group het noodlijdende pretpark in treinstation Antwerpen-Centraal eind 2019 overnam, bleek de attractie technisch nauwelijks meer te functioneren.



Ontmoeten

Suske en Wiske zijn ook te ontmoeten in Plopsa Station. Bezoekers kunnen met de personages op de foto tijdens een dagelijks meet-and-greet-moment. Dat vindt plaats op een podium in het hart van het attractiepark.