Nieuws

Nederland per direct in harde lockdown: ook pretparken en dierentuinen weer de pineut

Nederland gaat tot half januari 2022 bijna volledig op slot. Alle niet-essentiële sectoren, waaronder attractieparken, dierentuinen, kermissen en musea, moet per direct sluiten. Die beslissing komt behoorlijk onverwachts. De coronacijfers leken de afgelopen tijd juist de goede kant op te gaan. Het demissionaire kabinet maakt zich echter grote zorgen over de zeer besmettelijke omikronvariant van het coronavirus.



Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe ziek mensen daarvan kunnen worden. Uit voorzorg kiest de regering, naar aanleiding van een spoedadvies van het Outbreak Management Team, voor een harde lockdown. Die gaat zeker tot en met vrijdag 14 januari 2022 duren. Even daarvoor komt een nieuw weegmoment.

Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens een ingelaste persconferentie. Alleen supermarkten en andere essentiële winkels blijven open. Afhalen en bestellen is straks ook nog toegestaan. "Omikron verspreidt zich nog sneller dan we al vreesden en dus moeten we nu ingrijpen om zo veel mogelijk erger te voorkomen, uit voorzorg", aldus premier Mark Rutte.



Boostervaccinatie

Directeur Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vulde aan: "Daar kopen we als het ware tijd mee en die tijd kunnen we gebruiken om ons verder voor te bereiden en iedereen de kans te geven om van de boostervaccinatie gebruik te maken." Men vreest voor een vijfde coronagolf.



De laatste persconferentie was slechts vier dagen geleden. Toen leek een lockdown nog heel ver weg. De nieuwe regels gaan officieel op zondagochtend om 05.00 uur in, maar vanwege de huidige avondlockdown zijn alle niet-essentiële sectoren al sinds 17.00 uur dicht.



Kerstvakantie

Attractie- en dierenparken zullen met verbijstering naar de beslissing gekeken hebben. Zij hadden er juist op gerekend dat ze tijdens de kerstvakantie - in tegenstelling tot vorig jaar - open konden blijven, hetzij met mondkapjes, anderhalve meter afstand, een vervroegde sluitingstijd en een beperkte capaciteit. De parken zien het winterseizoen nu opnieuw in het water vallen. Verschillende evenementen, zoals de officiële opening van het nieuwe Efteling-gebied Wereld van Sindbad op 1 januari, moeten geschrapt worden.



Het is de vierde keer dat pretparken en dierentuinen in Nederland noodgedwongen dicht gaan vanwege corona. Dat gebeurde al van 14 maart tot en met 19 mei 2020, van 5 tot en met 18 november 2020 en van 15 december 2020 tot en met 18 mei 2021.



Hoop

Van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder is momenteel 85,8 procent volledig gevaccineerd tegen het virus, blijkt uit overheidscijfers. Eerder was de hoop dat vaccineren ervoor zou zorgen dat een zware lockdown niet meer nodig zou zijn.



Het tegendeel blijkt waar: hoewel het overgrote deel van de Nederlandse bevolking ingeënt is, blijven strenge maatregelen aan de orde van de dag. De komende periode ligt de focus op het geven van boostervaccinaties, in de hoop de bescherming tegen het coronavirus een oppepper te geven.