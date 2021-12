Nieuws

Denemarken trekt coronateugels aan: pretparken en dierentuinen vanaf morgen dicht

Denemarken neemt rigoureuze maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het virus heeft de overheid besloten om strengere regels in te voeren. Alle dierentuinen en pretparken moeten weer dicht.



Vandaag zijn de parken voorlopig voor het laatst geopend. Ook nachtclubs, concertzalen, bioscopen en sporthallen sluiten vanaf zondag 19 december de deuren. Caf├ęs, restaurants en winkels blijven wel open, met een beperkt aantal bezoekers.

Deense attractie- en dierenparken moeten hun kerstseizoen vroegtijdig afbreken. "We keken ernaar uit om je nog veel meer magische kerstervaringen voor te schotelen", meldt Tivoli in Kopenhagen - het drukstbezochte pretpark van het land - in een verklaring. "Nu werken we toe naar 2022, dat wordt een jaar als nooit tevoren."