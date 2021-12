Efteling

Vernietigend oordeel College voor de Rechten van de Mens: Efteling discrimineerde moeder en zoon

De Efteling heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. De toezichthouder op de mensenrechten in Nederland boog zich over een gebeurtenis op 30 augustus 2020. Toen werd rond sluitingstijd een 8-jarige autistische jongen geweigerd bij de toiletten.



Er ontstond een conflict tussen de toiletdame en de moeder van de jongen, Liza Kurukulasuriya. Volgens de vrouw heeft de Efteling-medewerkster haar uitgescholden voor "black bitch". Het personeelslid in kwestie deed juist aangifte van mishandeling, omdat ze een duw zou hebben gekregen van de moeder. Ze voelde zich naar eigen zeggen onveilig en er golden strenge coronaregels. Kurukulasuriya bracht de nacht in cel door.

Uiteindelijk werd de zaak 's ochtends geseponeerd omdat de mishandeling niet ernstig bleek te zijn. De vrouw liet het er niet bij zitten en klopte aan bij het College voor de Rechten van de Mens. Na onderzoek kwam er een vernietigend oordeel. Daarin krijgt het attractiepark er flink van langs.



Oplossing

De toiletdame wist dat de jongen autisme had. Ze had daarom "actief en in overleg" moeten bekijken of er een oplossing mogelijk was. "Dit is niet gebeurd, terwijl het geen enkel probleem zou zijn geweest om de jongen naar de wc te laten gaan." Het College oordeelt "dat de Efteling de zoon van vrouw heeft gediscrimineerd vanwege zijn handicap".



Dat Kurukulasuriya vervolgens naar een aparte ruimte is meegenomen door de beveiliging, was volgens het College - gezien de autistische stoornis van de jongen - ook niet juist. "Door hier geen enkele rekening mee te houden, hebben de medewerkers bijgedragen aan een intimiderende en vernederende behandeling van de vrouw. Van de medewerkers had mogen worden verwacht om in overleg met de vrouw te onderzoeken of de conflictsituatie ook op een andere manier kon worden beëindigd. Het College is daarom van oordeel dat de Efteling verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door de vrouw te intimideren."



Scheldwoorden

De toezichthouder heeft ook gekeken naar de scheldwoorden die de Efteling-medewerkster uitgesproken zou hebben. De vrouw en het attractiepark ontkennen dat er met "black bitch" gescholden is. Ter verdediging voert de Efteling aan dat de toiletdame dat nooit gezegd kan hebben, omdat ze een taalontwikkelingsstoornis heeft. Het College voor de Rechten van de Mens ziet daar geen bewijs van. "Er is sprake van discriminatie op grond van ras bij de bejegening", luidt het oordeel.



De samenvatting van het College liegt er niet om. "De Efteling heeft jegens de zoon van de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt en jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte en ras gemaakt."



Spijtig

Een woordvoerder van het sprookjespark zegt het oordeel "uiterst serieus" te nemen. "De Efteling is een plek voor iedereen en we vinden het erg belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Toegankelijkheid en gelijkheid staan dan ook hoog in het vaandel bij de Efteling. Het is daarom ontzettend spijtig dat dit oordeel is geveld, we betreuren dat enorm."



Het park houdt vol dat het handelen van de medewerkster "nooit bedoeld zijn geweest zoals het is ervaren door mevrouw". "Het is voor ons moeilijk te begrijpen hoe dit oordeel is geveld, maar we staan altijd open voor ideeën om van te leren of om onszelf te verbeteren."



Gelijkheid

De Efteling baalt dat de vrouw zich heeft gemeld bij een externe partij. "Er is afgelopen jaar veelvuldig contact gezocht met mevrouw met hoop op een constructief gesprek. Omdat wij nog steeds denken dat we hetzelfde willen: toegankelijkheid en gelijkheid."