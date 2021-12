Disneyland Paris

Video: renovatie van sprookjeskasteel Disneyland Paris is klaar

De renovatie van het beroemde sprookjeskasteel in Disneyland Paris is afgerond. Het iconische bouwwerk stond bijna een jaar lang in de steigers voor de grootste opknapbeurt uit de geschiedenis van het Disney-resort. In een video brengt Disney het eindresultaat in beeld.



Ook wordt er opnieuw een kijkje achter de schermen gegeven bij de werkzaamheden. "De renovatie is nu achter de rug", vertelt artdirector Tracy Eck in het filmpje. "Het was een gigantische en zeer intensieve klus, die twee jaar aan voorbereiding heeft gekost."

Verschillende torens van Sleeping Beauty Castle zijn vernieuwd. Voor het grondige restauratieproject schakelde Disneyland de hulp in van regionale ambachtslieden. Bijzondere beelden tonen hoe de torens met behulp van een enorme kraan op het kasteel gehesen worden.



Verjaardag

Het volledige kasteel is met de hand geverfd. Daarvoor werden onder meer ruim tien tinten roze gebruikt. Tot opluchting van Disneyland Paris is het onderhoudsproject op tijd klaar voor de dertigste verjaardag van het resort. Die wordt gevierd vanaf maart 2022.