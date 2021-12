Efteling

Efteling-watershow met hits van Guus Meeuwis keert tijdelijk terug

Efteling-bezoekers krijgen de komende tien dagen een speciale versie van watershow Aquanura te zien. Ter gelegenheid van een kerstconcert van The Streamers, dat op tweede kerstdag live wordt uitgezonden vanuit het attractiepark, haalt men Aquanura met een zachte G weer van stal.



Die bestaat uit bekende nummers van Guus Meeuwis, gecombineerd met Efteling-melodieën. De voorstelling ging in oktober vorig jaar in première, als een eerbetoon aan de Brabantse volkszanger. Hij zat op dat moment 25 jaar in het vak.

Meeuwis is één van de initiatiefnemers van The Streamers. Daarom keert de Meeuwis-versie van het fonteinenspektakel tijdelijk terug. Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 december is Aquanura met een zachte G dagelijks te zien. De Efteling sluit vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen om 17.00 uur.



Symbolica

De 12 minuten durende show bestaat uit de hits Het is een nacht..., Per spoor (Kedeng kedeng), 't Dondert en 't bliksemt, Tranen gelachen en Brabant, aangevuld met de Efteling-muziek van Symbolica, De Indische Waterlelies, Carnaval Festival, Baron 1898, het Spookslot, de Pardoes Promenade en de Muzikale Paddenstoelen.