Disneyland Paris voegt nog twee attracties toe aan betaalde voorrangsservice

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen voortaan bij twee extra attracties gebruikmaken van de betaalde voorrangsservice Premier Access. Het is nu mogelijk om ook bij achtbaan Indiana Jones and the Temple of Peril en raketjesmolen Orbitron tegen betaling de wachtrij over te slaan.



Premier Access werd afgelopen zomer geïntroduceerd als de vervanger van het gratis FastPass-concept. Tegenwoordig moeten Disney-bezoekers altijd de portemonnee trekken als ze minder lang in de rij willen staan.

Er wordt gewerkt met variabele tarieven, afhankelijk van de drukte en populariteit. Op dit moment kost één keer voordringen bij de Indiana Jones-rollercoaster 9 euro per persoon. Voor een kortere wachttijd bij de recent vernieuwde raketjesmolen vraagt men eveneens 9 euro.



Door de toevoegingen telt Disneyland Paris nu elf attracties met een Premier Access-optie. Naast de twee nieuwkomers zijn dat Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Peter Pan's Flight, Ratatouille: The Adventure, Buzz Lightyear Laser Blast, Star Wars Hyperspace Mountain, Star Tours: The Adventures Coninue, The Twilight Zone Tower of Terror en Autopia.