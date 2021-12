Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen nodigt buurtbewoners uit: tickets voor 5 euro per stuk

Attractiepark Slagharen haalt alles uit de kast om buurtbewoners te verleiden tot een bezoekje. Omwonenden kregen deze week een flyer in de brievenbus met een knalaanbieding. Zij kunnen tickets kopen voor de kerstvakantie voor 5 euro in plaats van 27,90 euro per stuk.



"Burenvoordeel", luidt de kop. "Speciaal aanbod voor de inwoners van Slagharen!" De spotgoedkope toegangsbewijzen zijn geldig tot en met zondag 9 januari 2022.

Op de pamfletten staan speciale actiecodes die ingevoerd kunnen worden op slagharen.com/actiecode. Met één code kunnen maximaal zes voordelige entreekaarten besteld worden.



Doordeweeks

Als de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien, gaat Slagharen na dit weekend dagelijks open tussen zaterdag 25 december en zondag 9 januari. Hoewel de kerstvakantie voor basisscholen vervroegd is, blijft Slagharen komende week doordeweeks sowieso dicht.