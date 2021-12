Attractiepark Toverland

Toverland overladen met complimenten na aankondiging opknapbeurt

Een aangekondigde metamorfose in Toverland valt opvallend goed in de smaak bij fans. Het Limburgse attractiepark maakte afgelopen week bekend dat waterbaan Expedition Zork de komende maanden een enorme opknapbeurt ondergaat. Op social media regent het sindsdien complimenten en lofuitingen.



Expedition Zork krijgt na achttien jaar een nieuw thema: rond de boomstambaan wordt een bergdorpje aangelegd met veel groen, rotspartijen, watereffecten, een houten chalet en een ballenbaan. Een verstandige keuze, als we de online commentaren mogen geloven. Op de Facebook- en Twitter-pagina's van Toverland valt geen onvertogen woord over de op handen zijnde aanpassingen.

"Wat extreem tof", vindt Shauny Schippers bijvoorbeeld. "Wow, dit gaat de look and feel van het park zeker verbeteren!", denkt Michel van Marrewijk. "Heel mooi, blij dat de hallen zo ook wat meer aankleding krijgen", laat Anton van den Akker weten. "Dit had die attractie wel nodig en de tekeningen zien er fantastisch uit", schrijft ene Ewoud. "Goed bezig daar in Sevenum!"



Hoger niveau

Joey Smolenaars roemt de details op de ontwerpen. Janet Gruijters spreekt over een "mooie upgrade". Eduard Leurs noemt de plannen "veelbelovend". "En ook slim, want daarmee wordt de stalen doos op een natuurlijke manier ingepakt." Frederike van Kempen ziet het kwaliteitsniveau van Toverland alsmaar groeien. "Top om te zien dat ook bij bestaande dingen alles naar een hoger niveau wordt getild!"



Volgens Stijn Glasbergen is Toverland hard op weg om het beste pretpark van Nederland te worden. "Dit voelde altijd als een groot plein, maar nu ga je een hele themawereld krijgen." Emmeline is naar eigen zeggen "verwonderd" door de ontwerpen. "Echt nice", zegt Kevin Schagen. "Dat gaat er goed uitzien, hadden ze meteen moeten doen", oordeelt Mitchell van Praat.



Episch

Ook op Instagram is nu eens geen kritiek te vinden. Een greep uit de reacties: "Dit is echt geweldig", "Wat een geweldige upgrade gaat dit worden zeg", "Prachtig ontwerp", "Goed bezig Toverland" en "Dit is wat de baan nodig heeft". Stan Hoofs vult aan: "Dat is heel episch." Wiebe Libert: "Fantastisch dat jullie zelf inzien dat het beter kon! Als ik het zo bekijk, halen jullie echt het onderste uit de kan!"



Een woordvoerster van Toverland is in de wolken met alle complimenten. "Dit soort reacties doen ons ontzettend goed in deze bijzondere tijden", vertelt ze aan Looopings. "Net als alle dolenthousiaste fans kijken ook wij ontzettend uit naar het eindresultaat." De komende tijd zal het park meer ontwerpen van de vernieuwde attractie delen, waaronder van het overdekte instapstation. In het voorjaar van 2022 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.