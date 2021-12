Efteling

Storing verholpen: schommelschip Efteling na zes weken weer open

De Halve Maen in de Efteling is weer open. Sinds begin november stond het schommelschip stil vanwege een technisch probleem. Ruim zes weken later kon het mankement verholpen worden. Sinds gisteren kunnen bezoekers weer plaatsnemen in het VOC-schip.



De storing bij de Halve Maen kwam aan het licht op woensdag 3 november. Een woordvoerder liet in eerste instantie weten dat er samen met fabrikant Intamin gezocht werd naar de oorzaak van het probleem. Uiteindelijk bleek dat er onderdelen vervangen moesten worden.

Dat is nu gebeurd. Volgens de voorlichter werden er verder geen wijzigingen doorgevoerd aan de attractie, die in 2022 veertig jaar bestaat. "Er is onderzoek gedaan en onderhoud gepleegd", luidt de uitleg. "Verder zijn er geen zichtbare of merkbare veranderingen."