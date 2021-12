Efteling

Alice in Wonderland krijgt tijdelijke plek in de Efteling tijdens zeventigjarig jubileum

Het zeventigjarig bestaan van de Efteling wordt gevierd met de komst van een tijdelijk sprookje. Van april tot oktober 2022 is op de Speelweide van de Efteling een pop-up-uitbeelding te vinden van Alice's Adventures in Wonderland, het kinderboek van Lewis Carroll uit 1865. Dat melden ingewijden aan Looopings.



Veel Nederlanders zullen het verhaal kennen van de populaire Walt Disney-tekenfilm Alice in Wonderland uit 1951. Het originele boek was er dus al 86 jaar eerder. In 1871 verscheen het vervolg Through the Looking-Glass. In de Efteling ontbrak de vertelling tot nu toe.

Volgens het wereldberoemde verhaal tuimelt het meisje Alice in een konijnenhol, waarna ze terechtkomt in een wereld vol wonderlijke wezens. De grens tussen fantasie en werkelijkheid blijkt daar verdwenen te zijn. Prominente figuren in de verhalen van Carroll zijn naast Alice onder meer de Maartse Haas, de Hoedenmaker en het Witte Konijn.



Feestvierend

Het is de bedoeling om op de Speelweide een feestelijk tafereel te creëren, inspelend op de zeventigste verjaardag van het park. Efteling-bezoekers worden verwelkomd door enkele feestvierende personages uit het sprookje, alsof ze Alice zijn. Er komen verschillende acts met acteurs.



Een woordvoerder van de Efteling wil het nieuws tegenover Looopings nog niet bevestigen. Hij benadrukt dat het volledige programma voor het jubileumjaar op een later moment bekendgemaakt wordt. Op dit moment is het attractiepark gesloten vanwege de coronamaatregelen.