Foto's: bootjes in plaats van kookpotten bij vervanger van Efteling-attractie Monsieur Cannibale

De kookpotten van Monsieur Cannibale in de Efteling hebben plaatsgemaakt voor bootjes. Ruim drie maanden geleden begon de transformatie van Monsieur Cannibale naar Sirocco, gebaseerd op de verhalen van Sindbad de Zeeman. Nu staan de bootjes op hun plek.



Bezoekers zullen in het vervolg niet meer levend gekookt worden door een kannibaal, zoals 33 jaar lang het geval was. In plaats daarvan stappen ze in handelsschuitjes die in een zware storm terechtkomen. Daardoor gaan de bootjes tollen.

Voor het simuleren van de wervelwind op zee worden verschillende speciale effecten gebruikt. In de nok van de overkapping boven de attractie hangt een handelaar aan een touwladder. Hij zal door het noodweer heen en weer gaan bewegen. Sindbad zelf staat op een boot naast de molen.



Golfmotief

De nieuwe bootjes, ontworpen door Sander de Bruijn, zijn bordeauxrood met blauw. Op het achterdek staan kisten met proviand erin. De scheepjes vervoeren flessen en fruit. Op de draaischijf van de attractie, die eerder groen was, prijkt nu een blauw golfmotief.



Sirocco is onderdeel van het nieuwe themagebied de Wereld van Sindbad, samen met achtbaan Vogel Rok en de nieuwe waterspeelplaats Archipel. De opening vindt plaats op nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022.