Madurodam

Madurodam gaat voor ochtendopenstelling tijdens avondlockdown

Madurodam speelt in op het verlengen van de coronamaatregelen met enkele ochtendopenstellingen. In de kerstvakantie gaat het Haagse themapark twee keer al om 07.00 uur open. Bezoekers worden dan getrakteerd op een gratis ontbijtje "tussen duizenden lichtjes".



Normaal gesproken worden de lampjes in Madurodam tijdens de zogeheten Winterweken pas 's avonds ontstoken. Nu pretparken door de coronaregels al om 17.00 uur moeten sluiten, gooit het attractie- en miniatuurpark het over een andere boeg.

Op woensdag 22 en woensdag 29 december is Madurodam geopend vanaf 07.00 uur, als het buiten nog donker is. Het ontbijt bestaat uit warme chocolademelk, croissantjes, koffie en andere lekkernijen bij een kampvuur. "Kinderen rollen dus zo hun bed uit, jas aan over de pyjama en op naar Madurodam", meldt een woordvoerster.



Speurtocht

Voor de kleintjes ligt er ook een winterspeurtocht klaar. Verder krijgen alle aanwezigen een ansichtkaart waarop ze een nieuwjaarswens voor een oudere kunnen schrijven. Die kaarten worden in een wensboom gehangen. Na afloop worden ze verspreid in Nederland.



Daarnaast zijn honderden gebouwen in de minatuurstad van Madurodam aangekleed met wollen mutsjes, om aandacht te vragen voor eenzame ouderen. Voor de actie, die tot en met 9 januari duurt, wordt samengewerkt met smoothiefabrikant Innocent en het Nationaal Ouderenfonds.