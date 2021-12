Walibi Belgium

Zwemparadijs Walibi Belgium gaat eerder open dan gepland

De heropening van Aqualibi, het waterparadijs van Walibi Belgium, vindt iets eerder plaats dan verwacht. Vorige maand werd bekend dat het zwembad vanaf zaterdag 25 december weer toegankelijk zou zijn na een maandenlange sluiting. Door zware overstromingen in de zomer raakte de apparatuur beschadigd.



Nu is duidelijk dat de deuren iets eerder geopend kunnen worden, namelijk al op maandag 20 december. "De herstellingswerken zijn eerder afgerond", laat een woordvoerster weten.

"Goed nieuws voor wie een bijkomende activiteit zoekt voor de extra vakantiedagen", meldt het pretpark. Net als in Nederland begint de kerstvakantie in Belgiƫ een week eerder, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanwege de beperkte capaciteit wordt aangeraden om een bezoek op tijd online te reserveren.



Feestdagen

Aqualibi is tot en met zondag 9 januari dagelijks geopend, ook op feestdagen. Daarna worden badgasten verwelkomd op woensdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Personen vanaf 16 jaar hebben een coronapas nodig. Het nieuwe Walibi-seizoen start op zaterdag 2 april.