Attractiepark Toverland

Toverland voegt attractie toe bij vernieuwde waterbaan: Maximus' Wunderball

Bij de gigantische opknapbeurt van boomstambaan Expedition Zork in Toverland wordt ook een nieuwe attractie toegevoegd. Het Limburgse themapark bouwt een interactieve ballenbaan in het buitengebied bij de waterattractie. Die krijgt de naam Maximus' Wunderball, een verwijzing naar uitvinder Maximus Müller.



Hij is sinds 2015 ook het hoofdpersonage van de verderop gelegen bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn. Daar worden in de wachtrij verschillende uitvindingen tentoongesteld. Volgens het nieuwe achtergrondverhaal heeft het karakter een transportsysteem gebouwd waarmee bezoekers in de bergen op zoek gaan naar een mythisch wezen.

Maximus' Wunderball - eigenlijk een soort uit de kluiten gewassen knikkerbaan - zou ook uit de koker van Müller gekomen zijn. Dat is naar verluidt een prototype voor "de aandrijving van zijn Blitz Bahn, waarvan je in de wachtrij van de Blitz Bahn nu het eindresultaat kunt zien", zo laat Toverland weten.



Souvenir

"Bij de start van deze ballenbanen kun je een houten Toverland-bal aanschaffen, welke vervolgens een heel parcours af zal leggen met verschillende hindernissen." Het gaat dus om een betaalattractie. "De unieke en exclusieve Toverland-bal mag je na afloop houden als een bijzonder souvenir." De prijs is nog niet bekend.



Er komen twee verschillende parcoursen met een totale lengte van 125 meter. Expedition Zork sluit op maandag 10 januari voor de werkzaamheden. In het voorjaar van 2022 moet de metamorfose zijn afgerond. Dan opent naar verwachting ook Maximus' Wunderball.