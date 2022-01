Rondvaartboot Disneyland Paris komende maanden dicht voor onderhoud

Disneyland Paris

De rondvaartboot in Disneyland Paris blijft voorlopig gesloten. Bezoekers van het Disneyland Park kunnen de komende maanden geen vaartocht maken over de Rivers of the Far West in themagebied Frontierland. Er vinden werkzaamheden plaats.



Om die reden is Thunder Mesa Riverboat Landing in ieder geval tot begin april 2022 niet toegankelijk. Disney heeft niet aangekondigd wat er precies gaat gebeuren tijdens de onderhoudsperiode.

Normaal gesproken vaart raderboot Molly Brown rond het eiland van mijntrein Big Thunder Mountain. De opstapplek bevindt zich voor spookhuis Phantom Manor. Een tweede boot met de naam Mark Twain is al sinds 2011 niet meer in gebruik. Dat vaartuig is inmiddels volledig afgetakeld, maar nog niet gesloopt.



Pirates of the Caribbean

De komende weken zijn ook onder andere Pirates of the Caribbean en Le Carrousel de Lancelot buiten bedrijf voor een reguliere opknapbeurt. It's a Small World blijft zelfs tot het einde van het jaar dicht voor een ingrijpende renovatie.