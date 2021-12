Phantasialand

Deelstaat geeft groen licht voor uitbreiding Phantasialand, maar gemeente ligt nog dwars

Een langverwachte uitbreiding van Phantasialand is onverwachts een stap dichterbij gekomen. De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen heeft ingestemd met het verkopen van een stuk grond aan het Duitse pretpark. Het gaat om een gebied van 14,2 hectare.



Phantasialand probeert de regionale en lokale politiek er al decennialang van te overtuigen om in te stemmen met een expansie. Een belangrijke eerste horde is nu genomen. Ter compensatie krijgt de deelstaat een bosgebied van bijna 39 hectare.

Het stuk grond dat Phantasialand op het oog heeft, bevindt zich tegenover de hoofdingang. Dat is tussen snelweg A553 en de provinciale weg L194. Concrete plannen zijn nooit gepubliceerd, maar het is een publiek geheim dat Phantasialand droomt van een eigen waterpark.



Gemeenteraad

Nu is de gemeente Brühl aan zet. En daar wringt de schoen, want de pas geïnstalleerde gemeenteraad ziet het uitbreiden van het attractiepark totaal niet zitten. De komende jaren hebben de partijen Die Grünen en SPD het voor het zeggen in Brühl. Zonder instemming van de gemeente kan het plan niet doorgaan.



Toch is de goedkeuring van de deelstaatregering een prettige opsteker voor het pretpark. Bij gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden blijft Phantasialand bestaande attracties slopen om ruimte te creëren. Zo verdwenen de afgelopen jaren onder meer waterbanen Stonewash Creek en Wildwash Creek, darkride Silber Mine en simulator Race for Atlantis van het toneel.