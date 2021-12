Phantasialand

Video: nieuwe lichtshow brengt Phantasialand-themagebied Rookburgh tot leven

Phantasialand verrast bezoekers deze winter met een bijzondere lichtshow bij flying coaster F.L.Y. in themagebied Rookburgh. Als het donker is, wordt het themadeel tot leven gewekt met behulp van licht- en geluidseffecten. De korte avondvoorstelling was vooraf niet aangekondigd.



Themawereld Rookburgh staat in het teken van een vliegmachine in steampunkthema. F.L.Y. is de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering. Waaghalzen leggen het parcours liggend af. Het is ook mogelijk om te blijven slapen naast de achtbaan: in het gebied is een hotel te vinden.

Phantasialand staat nog tot en met zondag 23 januari in het teken van winterevenement Wintertraum. Het Duitse pretpark is dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur, met uitzondering van vrijdag 24 en zaterdag 25 december en maandag 10, dinsdag 11, maandag 17 en dinsdag 18 januari. Dan blijft park dicht. Op oudejaarsavond sluiten de poorten twee uur eerder.