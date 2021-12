Liseberg

Video: Zweeds pretpark maakt werk van kerst-walkthrough

Pretpark Liseberg in Zweden pakt uit tijdens het kerstseizoen. Bezoekers kunnen in de winterperiode jaarlijks een kijkje nemen in Tomtehuset, de werkplaats van de Kerstman en zijn elfjes. De klassieke walkthrough-attractie is dit jaar uitgebreid.



Een video van zo'n drie minuten brengt de volledige wandelroute met alle decors - binnen en buiten - in beeld. Nieuwsgierige gasten lopen door een besneeuwd dennenwoud, om vervolgens uit te komen bij elfjes die druk zijn met de voorbereidingen voor de kerstdagen. Kinderen kunnen hun verlanglijstje achterlaten.

Uiteindelijk treffen ze de Kerstman zelf aan. Ook na 25 december blijft de attractie toegankelijk, al is de Kerstman dan al gevlogen. "Op kerstavond gaat de Kerstman weer naar huis, naar de Noordpool, maar je kunt dan nog steeds zijn werkplaats bezoeken, waar de elven druk bezig zijn met opruimen", meldt Liseberg.



Kerstmarkt

Tomtehuset bevindt zich in en rond het stationsgebouw van wildwaterbaan Kållerado, die 's winters gesloten is. Liseberg is dit jaar nog geopend tot en met 23 december en van 26 tot en met 30 december. Er is ook een kerstmarkt opgebouwd. Verder kunnen bezoekers schaatsen.