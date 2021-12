Pairi Daiza

Leeuwin in grootste dierentuin van de Benelux heeft corona

Pairi Daiza, de grootste dierentuin van de Benelux, heeft corona aangetroffen bij een leeuw. De 13-jarige leeuwin Dana is deze week positief getest op het coronavirus. Het park nam het dier afgelopen weekend onder de loep nadat er koortsverschijnselen werden gesignaleerd.



Het vrouwtje is toen onmiddellijk geĂ¯soleerd van de andere leeuwen, meldt Pairi Daiza in een persbericht. "Het laboratorium heeft vandaag bevestigd dat de leeuwin het coronavirus heeft. Dana wordt behandeld met medicijnen."

Vanwege de besmettingen zijn de vier leeuwen Dana, Dany, Kira en Kenya in aparte ruimtes gezet. Ze zijn momenteel niet zichtbaar voor publiek. Dierverzorgers die recentelijk in de buurt van de leeuwen kwamen, werden voor de zekerheid ook getest. Alle uitslagen waren negatief.



Blijdorp

Vorige maand werd het coronavirus al vastgesteld bij een aantal leeuwen en gorilla's in Diergaarde Blijdorp. In ZOO Antwerpen bleek begin deze maand dat twee nijlpaarden het virus onder de leden hebben.