Efteling

Vrouw verbijsterd: Efteling-beveiliger verbiedt meedeinen op muziek

Een vrouw heeft een nare bijsmaak overgehouden aan haar bezoek aan de Efteling. Ellis Welters nam afgelopen weekend een kijkje bij een optreden op de Warme Winter Weide. Daar werden haar zoon en moeder aangesproken door een overijverige beveiliger. De reden: de twee waren aan het meedeinen op de muziek.



Welters doet haar verhaal in een bericht op Facebook. "Mijn zoon en mijn moeder bewogen wat mee op de muziek, net als de zangers zelf", vertelt de vrouw. "Gewoon op de plek, maar lekker naast elkaar." Kennelijk was dat volgens de bewaker uit den boze.

"Toen werden ze op een belerende toon aangesproken door de security. Ze mochten niet 'dansen' en moesten stil op de plek blijven staan." Welters was met stomheid geslagen. "Ik ben daarna verhaal gaan halen bij deze meneer wat het probleem van hun gewiebel was. Als antwoord kreeg ik het woord 'corona' en verder was hij me geen verantwoording schuldig."



Bizar

Toen ze de beveiliger vroeg waarom hij zelf geen anderhalve meter afstand hield, kwam er ook geen inhoudelijke respons. "Hij zei er nog bij dat mijn zoon en moeder zeer uitbundig waren geweest." Bizar, vindt de vrouw. "Als dat al uitbundig was, dan zou het huppen van het ene op het andere been helemaal uit het dak gaan zijn."



Welters baalt flink van de situatie, net als haar moeder en zoon. Zij "voelden zich voor schut gezet". "En ook de mensen eromheen spraken erover hoe triest deze vertoning was. Juist in deze ellendige tijd is een beetje plezier toch het minste. Helemaal als het onschuldig gewiebel op muziek is."



Scherp

Een woordvoerder van de Efteling kan niet op het specifieke voorval ingaan. Hij meldt wel dat er bij de optredens op de Warme Winter Weide inderdaad extra scherp gelet wordt op de crowd control. "Gasten dienen plaats te nemen op de banken als ze willen kijken naar de show. Natuurlijk is gezellig meedeinen niet verboden, zolang het maar binnen de geldende maatregelen past."



De Efteling heeft ervoor gekozen om geen reactie achter te laten onder het Facebook-bericht. Bezoeker Welters blijft teleurgesteld achter. "Ik kan er nog steeds niet over uit. Steeds geef ik jullie park het voordeel van de twijfel en steeds stellen jullie ons op een of andere manier ontzettend teleur. Heel erg jammer."