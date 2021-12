Efteling

Efteling viert zeventigjarig jubileum in 2022: 'Elke dag feest'

De Efteling licht een tipje van de sluier op van de festiviteiten die we in jubileumjaar 2022 kunnen verwachten. Het Kaatsheuvelse attractiepark bestaat dan zeventig jaar. Men "viert elke dag feest met gasten", belooft de Efteling. Ook verschijnt er een tijdelijk sprookje op de Speelweide. Zojuist verscheen een bijzondere aankondigingsvideo.



Daarin is te zien hoe honderden kabouters voorbereidingen treffen voor de festiviteiten. Uiteindelijk verzamelen ze zich voor Symbolica, waar mascotte Pardoes het getal 70 laat verschijnen door de puntmutsen van een deel van de kabouters licht te laten geven. Enkele kabouters onthullen ook een perkament met de tekst 'The Efteling Happy Birthday Medley'.

Bezoekers kunnen in 2022 rekenen op "kleine én grote verrassingen", meldt de Efteling in een persbericht. Het feestjaar wordt op zaterdag 1 januari afgetrapt met de opening van het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad. In februari, direct na de Winter Efteling, worden er slingers opgehangen en er is feestmuziek te horen.



Pop-up-sprookje

"Iedere dag om stipt 16.00 uur wordt er feest gevierd met de aanwezige parkgasten", meldt het park. Bovendien verschijnt op de Speelweide - het grasveld tussen het Carrouselpaleis en de Wereld van Sindbad - tussen april en oktober een tijdelijk sprookje. Daarmee "wordt de feestvreugde verhoogd", aldus de Efteling. Details over het pop-up-sprookje ontbreken nog.



De verjaardag van de Efteling vindt plaats op dinsdag 31 mei. Op die datum opende in 1952 het Sprookjesbos met tien verschillende uitbeeldingen. Dat waren Doornroosje, Sneeuwwitje, De Kikkerkoning, De Magische Klok, De Chinese Nachtegaal, De Sprekende Papegaai, De Zes Dienaren, het paddenstoelenparcours, Vrouw Holle en Kleine Boodschap.