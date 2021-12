Efteling

Foto's: Sindbad de Zeeman verschenen in de Efteling

Sindbad de Zeeman is gearriveerd in zijn nieuwe themagebied in de Efteling. Het attractiepark werkt aan een themadeel met de naam Wereld van Sindbad, dat in het teken staat van de zeven zeereizen van de oosterse avonturier. Vanaf vandaag staat de naamgever op zijn plek.



Hij is neergezet op een boot bij de bootjesmolen Sirocco, voorheen Monsieur Cannibale. De pop was vanmiddag kortstondig zichtbaar voor publiek. Al snel werd Sindbad ingepakt met zeil. Wanneer het gebied opengaat, is nog niet bekend.

Het scheepje van de zeeman meerde vorige week al aan. Daarop staan onder meer vazen, pakketten en een emmer. Een enorme veer verwijst naar de naastgelegen achtbaan Vogel Rok. Inmiddels is ook het hoofdpersonage van Sirocco onthuld: een koopman hangend aan een touwladder.



Transformatie

Bij de Wereld van Sindbad horen Vogel Rok, Sirocco en de nieuwe waterspeelplaats Archipel. Het plein bij Carnaval Festival kreeg een nieuwe indeling, met een groenstrook in het midden. Efteling-ontwerper Sander de Bruijn is verantwoordelijk voor de transformatie, waar 3 miljoen euro mee is gemoeid.



De pop van Sindbad krijgt binnenkort nog een astrolabium in zijn handen: een instrument dat vroeger gebruikt werd om te navigeren op basis van de sterren. Eigenlijk zou hij een verrekijker vasthouden, maar na gesprekken met een arabist ontdekte De Bruijn dat verrekijkers destijds nog niet bestonden.