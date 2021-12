Attractiepark Toverland

Gigantische metamorfose voor waterbaan Toverland: nieuw thema en verhaal

Attractiepark Toverland investeert in een enorme opknapbeurt voor waterbaan Expedition Zork. De boomstamattractie uit 2004 ondergaat deze winter een ingrijpende metamorfose, waarbij ook de omgeving wordt aangepakt. Om de attractie heen verschijnt een sfeervol bergdorpje met veel groen en rotspartijen. Bovendien wordt er een nieuwe verhaallijn geïntroduceerd.



Expedition Zork is onderdeel van het overdekte parkdeel Wunderwald. Het station ligt in een grote hal, maar een deel van de baan - waaronder de 15 meter hoge lift en vrije val - bevindt zich in de openlucht. Daar wordt een Oostenrijks aandoend Tirolerdorp gebouwd rond een vijver, aangekleed met houten vlonders op het water, veel beplanting en rotswanden. Bezoekers kunnen straks naast de splash staan.

De liftheuvel en de baandelen boven het water worden voorzien van houten aankleding. Dansende fonteinen krijgen een prominentere plek. Dankzij dennenbomen, rotsen en een houten chalet wordt de groene Wunderwald-loods deels aan het oog onttrokken. "De kwaliteitsstandaard van Toverland wordt steeds hoger en we vinden het erg belangrijk dat ook onze oudere themagebieden hierin worden meegenomen", laat algemeen directeur Jean Gelissen jr. weten.



Moeraswezen

De waterattractie draait om Zork, een mysterieus groen moeraswezen. Onder leiding van hoofdontwerper Peter van Holsteijn is er een nieuw achtergrondverhaal ontwikkeld, dat de verschillende elementen van Wunderwald met elkaar verbindt. Zo wordt er een link gelegd met de nabijgelegen bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn. Die staat in het teken van de excentrieke uitvinder Maximus Müller.







"In Expedition Zork stappen bezoekers in een door uitvinder Maximus Müller bedacht transportsysteem om op zoek te gaan naar het mythische wezen Zork", luidt de beschrijving. "Tijdens deze expeditie komen de bezoekers erachter of Zork het gevreesde wezen uit de volksverhalen is, of dat het mysterie toch anders in elkaar steekt." Volgens Van Holsteijn "vallen alle puzzelstukjes op hun plek".



Verfraaien

Voor fans van Toverland komt de grote make-over behoorlijk onverwachts. Directeur Gelissen jr. gaf vorig jaar nog aan dat het verfraaien van de loodsen in het park geen prioriteit had. "Heel praktisch gezien: je spreekt over gigantische vierkante meters, maak er maar eens iets moois van", vertelde hij in een aflevering van de Looopings Podcast.







"Dat kost automatisch heel veel geld. Dan kom je in de zakelijke sfeer, dan moet je je afvragen: zorgt dat voor het juiste rendement of doet het geld op een andere plek betere dingen voor het rendement? Dan denk ik niet dat wij de aanpak van de hallen heel hoog op het lijstje hebben staan." Gelissen jr. noemde het toen wel "een wens" voor de toekomst.



Werkkamer

Binnenkort starten de werkzaamheden voor het project. De heropening van de waterbaan vindt plaats in het voorjaar van 2022. Nieuwsgierige fans kunnen vanaf de kerstvakantie een kijkje nemen in Maximus' Bauhaus, de werkkamer van uitvinder Müller. Daar worden tijdens de bouw ontwerpen tentoongesteld. Toverland zal ook online regelmatig updates delen.



Vanwege de transformatie is Expedition Zork vanaf maandag 10 januari 2022 enkele maanden buiten gebruik. Ter compensatie wordt spinning coaster Dwervelwind geopend in de wintermaanden. Normaal gesproken blijft de achtbaan in themagebied Magische Vallei 's winters dicht.