Ouwehands Dierenpark Rhenen

Abonnementhouders kunnen lichtfestival Ouwehands Dierenpark 's ochtends beleven

De start van een lichtfestival in Ouwehands Dierenpark wordt wederom uitgesteld nu de coronamaatregelen verlengd zijn. Abonnementhouders van de dierentuin kunnen het evenement Light Nights: Magic Forest binnenkort al wel beleven. Voor hen komen er eind deze maand speciale ochtendopenstellingen.



Het park spreekt over een 'Morning Walk', speciaal voor abonnees. "Op dinsdag 28 december en woensdag 29 december kun je in de vroege morgen genieten van Magic Forest van 06.00 tot 09.00 uur", staat in een mail die naar abonnementhouders is gestuurd.

Dan is het nog donker. "Als je daarna nog wilt blijven om de dieren te zien ontwaken, dan kan dat natuurlijk." Het is eveneens mogelijk om aan het begin van de wandeltocht een ontbijt af te halen.



Kerstvakantie

De Light Nights stonden eigenlijk op de planning voor alle vrijdagen en zaterdagen tussen 10 december en 19 februari, plus bijna de volledige kerstvakantie. Het festival zou te bezoeken zijn tussen 17.30 tot 21.00 uur.



Door de huidige avondlockdown, die op 28 november werd ingevoerd, zijn inmiddels 21 van de 32 dagen uit de kalender geschrapt. Niet-essentiële sectoren als pretparken en dierentuinen moeten momenteel om 17.00 uur gesloten zijn. Daarmee wil het kabinet het aantal coronabesmettingen terugdringen.