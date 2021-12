Europa-Park

Europa-Park: kinderen hebben in de kerstvakantie wel coronabewijs nodig

In Europa-Park worden strengere coronaregels gehanteerd in de kerstvakantie. Normaal gesproken hebben schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar geen coronabewijs nodig. Zij hoeven in het Duitse attractiepark dan niet aan te tonen dat ze getest, gevaccineerd of genezen zijn. Tijdens de vakantie komt daar verandering in.



Van donderdag 23 december tot en met zondag 9 januari gelden aangescherpte maatregelen voor kinderen. Scholieren tot en met 17 jaar moeten dan wél een coronapas met een vaccinatie-, herstel- of testbewijs laten zien. Voor volwassenen blijft het 2G+-beleid actief, waarbij naast een volledige vaccinatie in sommige gevallen óók een negatieve test noodzakelijk is.

In Duitsland worden veel kinderen regelmatig op school getest. Omdat daar in de vakantie geen sprake van is, vindt de overheid het nodig om voor die groep tijdelijk strengere regels in te voeren.



Rulantica

Vanaf maandag 10 januari gelden de oude maatregelen weer, al is Europa-Park dan gesloten voor publiek. Waterwereld Rulantica blijft wel doorlopend geopend in de wintermaanden. Het zomerseizoen van het pretpark moet eind maart van start gaan.