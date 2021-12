Disneyland Paris

Video: Orbitron in Disneyland Paris oogt weer als nieuw na opknapbeurt

Eén van de meest opvallende attracties van Disneyland Paris heeft een enorme opknapbeurt gehad. Raketjesmolen Orbitron, dé blikvanger van themagebied Discoveryland, is weer operationeel. Afgelopen voorjaar werd de attractie volledig verwijderd voor groot onderhoud.



Orbitron bestaat uit een carrousel met twaalf raketjes voor twee personen, die inzittenden kunnen besturen. Het middelpunt wordt gevormd door een indrukwekkende constructie met bewegende planeten, geïnspireerd op schetsen van uitvinder Leonardo da Vinci.

Tijdens de renovatie zijn nagenoeg alle elementen schoongemaakt, gerepareerd en geschilderd. Ook kwam er een nieuwe indeling voor de wachtrij, waar nu gebruik wordt gemaakt van de betaalde voorrangsservice Premier Access.



Video

Het gaat om de grootste onderhoudsklus uit de geschiedenis van de futuristische familieattractie. Orbitron opende bijna dertig jaar geleden, in 1992. Dat was tegelijk met de opening van het Disneyland Park. Een nieuwe video brengt de huidige staat van de molen in beeld.