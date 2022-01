Efteling

Provincie Noord-Brabant krijgt opnieuw tik op de vingers vanwege te hoge bezoekersaantallen Efteling

De provincie Noord-Brabant had wel degelijk moeten ingrijpen toen de Efteling in 2017, 2018 en 2019 te veel bezoekers trok. Tot die conclusie komt de rechtbank Oost-Brabant. Volgens de huidige natuurvergunning mag het attractiepark maximaal vijf miljoen bezoekers per jaar trekken. In de genoemde jaren waren dat er honderdduizenden meer.



De provincie ligt al maanden overhoop met omwonenden die vinden dat er gehandhaafd moet worden, bijvoorbeeld door de Efteling verplicht te sluiten als de limiet wordt overschreden. Dat weigert de provincie, omdat zo'n beslissing grote organisatorische en bedrijfseconomische gevolgen zou hebben voor het park, medewerkers en leveranciers.

Bij een tussenuitspraak in juli bleek al dat de rechter daar anders over denkt. De Nederlandse wet geldt ook gewoon voor de Efteling, was de uitkomst. Het sluiten van het park werd toen al genoemd als een serieuze optie. Het zou ook mogelijk zijn om de Efteling te verplichten stikstofbeperkende maatregelen te nemen.



Stikstofuitstoot

De limiet hangt immers samen met de stikstofuitstoot: een hoger bezoekersaantal leidt tot meer verkeersbewegingen, een hogere stikstofemissie en dus een toename van de stikstofdepositie. In het najaar van 2020 heeft de Efteling al een nieuwe aanvraag gedaan voor een natuurvergunning met maximaal zes miljoen bezoekers.



Bij een herstelbesluit in oktober gaf de provincie aan dat de Efteling al blijvende maatregelen heeft genomen om stikstofuitstoot te verminderen. Daardoor zou geen sprake zijn van een toename van stikstofdepositie bij meer dan vijf miljoen jaarlijkse bezoekers. De rechter is niet tevreden met die uitleg. Vandaag krijgt de provincie opnieuw een tik op de vingers.



Vrees voor herhaling

Zo is er kritiek op de stikstofberekeningen in het herstelbesluit. "Met name omdat andere cijfers zijn gebruikt dan in de bestaande natuurvergunning. Verder is de rechtbank van oordeel dat de provincie beter moeten onderzoeken of er echt maatregelen zijn genomen." De rechtbank "ziet geen concreet zicht op legalisatie van de overtreding". "Een vrees voor herhaling is zeker niet uitgesloten."



Nu de provincie voor de derde keer onterecht geweigerd heeft om op te treden, is de rechter het zat. "De rechtbank vernietigt de beslissingen van de provincie op het handhavingsverzoek van omwonenden én het bezwaar op de afwijzing daarvan." Men heeft nu tien weken de tijd om alsnog aan te tonen dat er wel degelijk genoeg maatregelen zijn genomen. Gebeurt dat wederom niet, dan zal er alsnog gehandhaafd moeten worden.



Niet verwacht

In een reactie laat de Efteling weten de uitspraak van de rechter niet verwacht te hebben. "Omdat we veel maatregelen treffen om stikstofdepositie intern te verminderen en dat maken we ook goed inzichtelijk", meldt een woordvoerster aan Looopings.



Ze wijst ook op de nieuwe vergunningsaanvraag, die nog loopt. "Echter blijkt die procedure uitdagend vanwege de wisselende wetgeving rondom stikstof en een vernieuwd stikstofdepositierekensysteem." De voorlichtster benadrukt dat de huidige vergunning in 2020 en 2021 niet overtreden is. Toen trok de Efteling veel minder bezoekers vanwege de coronabeperkingen.