Europa-Park

Video: omstreden Dschungel-Floßfahrt in Europa-Park voor het laatst geopend

Boottocht Dschungel-Floßfahrt in Europa-Park was vanavond voor de allerlaatste keer geopend. De attractie en het bijbehorende Afrikaanse themagebied ondergaan deze winter een gigantische metamorfose, waarbij de Afrikaanse scènes moeten plaatsmaken voor Oostenrijkse decors. Looopings maakte één van de laatste vaartochten. Op YouTube is een videocompilatie te zien.



Het Afrikaanse gedeelte bestaat al sinds 1975, het openingsjaar van het Duitse attractiepark. Nu wordt er volledig afscheid van genomen. De directe aanleiding is aanhoudende commotie over de achterhaalde uitbeeldingen, waarin Afrikanen worden geportretteerd als primitievelingen en Europeanen als kolonialisten.

Vanwege het winterseizoen waren enkele omstreden scènes al onherkenbaar gewijzigd. Zo kregen sommige poppen een kerstoutfit aan. Verder konden opvarenden tijdens de kerstperiode vanuit de bootjes kijken naar de fonteinen van de wintershow Ed & Eddas Winterzauber.



Vlotten

De komende maanden wordt de attractie gestript en opnieuw opgebouwd. Houten vlotten moeten plaatsmaken voor sierlijke gondels. Voor het thema doet men een beroep op het bestaande naastgelegen parkdeel Oostenrijk, dat uitgebreid wordt. Europa-Park haalde onder meer inspiratie uit de historische keizerlijke paleizen in het land.



De nieuwe naam van de attractie is nog niet bekendgemaakt. Er zijn ook nog geen ontwerpen gepubliceerd. Het zomerseizoen van Europa-Park start eind maart, over tweeënhalve maand.