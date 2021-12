Attractiepark Toverland

Toverland gaat vijf dagen extra open vanwege vervroegde kerstvakantie

Toverland is volgende week vijf dagen extra geopend vanwege het vervroegen van de kerstvakantie. Eigenlijk zou het Limburgse attractiepark doordeweeks gesloten zijn tussen de weekenden van 18 en 19 december en 25 en 26 december. Gisteren werd bekend dat de vakantie voor basisscholieren eerder begint.



Om de coronacijfers te laten dalen, zijn leerlingen nu al op maandag 20 december vrij in plaats van op maandag 27 december. Daarom kiest Toverland ervoor om de deuren ook te openen op maandag 20, dinsdag 21, woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 december. Bezoekers zijn dan welkom van 10.00 tot 17.00 uur.

Tot en met het einde van de kerstvakantie opent Toverland de overdekte themadelen Land van Toos en Wunderwald, plus het buitengebied Ithaka en lanceerachtbaan Booster Bike. Ook is er extra entertainment, als onderdeel van de zogeheten Magische Winterweken. Na de vakantie, vanaf maandag 10 januari, zijn alleen de twee hallen nog toegankelijk.



Avondlockdown

Toverland was van plan om 's winters van 11.00 tot 19.00 uur open te gaan. Door de avondlockdown, waarbij niet-essentiële sectoren om 17.00 uur gesloten moeten zijn, kan dat niet. De bestaande maatregelen zijn verlengd tot half januari 2022.