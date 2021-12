Movie Park Germany

Movie Park Germany past slogan aan om vaccinaties te promoten

Movie Park Germany toont zich een groot voorstander van coronavaccinaties. Om het vaccinatieprogramma in Duitsland te promoten, heeft het attractiepark een tijdelijke nieuwe slogan geïntroduceerd. Die verscheen op Facebook en Instagram.



Het motto luidt "Hurra, ich bin impfilm!", een woordspeling op de gebruikelijke slogan "Hurra, ich bin im Film!". 'Impfen' is Duits voor vaccineren. Vele tientallen andere Duitse merken gingen Movie Park voor.

Meer dan 150 bedrijven in Duitsland wijzigden hun slogan als blijk van steun voor coronavaccinaties. Voorbeelden zijn McDonald's, Vodafone, Mercedes, Nestlé, Hornbach en FlixBus. Het gaat om een initiatief van een Berlijns reclamebureau, dat onverwachts massaal werd omarmd.



Vaccinatiegraad

Het doel is om de vaccinatiegraad onder de bevolking te verhogen. In Duitsland is momenteel bijna 70 procent van de inwoners volledig gevaccineerd, tegenover ruim 73 procent in Nederland.



Voor de Duitse pretparken en dierentuinen betekent meer gevaccineerden indirect ook meer omzet: vanwege het 2G-beleid zijn bijna alle attractie- en dierenparken alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig ingeënt zijn tegen het coronavirus. Movie Park is van plan eind maart 2022 weer open te gaan na een winterstop.