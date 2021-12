Plopsa Station Antwerp

Plopsa Station Antwerp kiest voor plattegrond in stripstijl

Het overdekte attractiepark Plopsa Station Antwerp heeft nu ook een eigen parkplattegrond. Die is totaal anders vormgegeven dan gebruikelijk. In plaats van een klassiek bovenaanzicht werd er gekozen voor een zijaanzicht. Op die manier konden de verschillende verdiepingen duidelijker in beeld gebracht worden.



Plopsa Station Antwerp, dat in oktober openging, is een zeer compact pretpark gelegen in treinstation Antwerpen-Centraal. De attracties zijn boven elkaar gebouwd. Trappen, roltrappen en een lift verbinden de verschillende niveaus met elkaar.

Dat maakt het zeer lastig om een logische plattegrond te ontwerpen. Op de kaart bevindt de ingang zich in de rechterbovenhoek. Vanuit daar dalen bezoekers af naar beneden.



Stripfiguren

De plattegrond is getekend in stripstijl. Dat is niet toevallig, want de attracties in Plopsa Station draaien om stripfiguren als Suske en Wiske, Lucky Luke, Urbanus en Jommeke. Ook de karakters van Plopsa-eigenaar Studio 100 zijn present.