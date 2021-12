Efteling

Gratis livestream op tweede kerstdag: 16 Nederlandse artiesten vanuit de Winter Efteling

Iedereen kan op tweede kerstdag kijken naar een speciale livestream vanuit de Winter Efteling. De gelegenheidsband The Streamers, bestaand uit 16 Nederlandse artiesten, geeft op zondag 26 december een speciaal kerstconcert in het attractiepark. Het optreden is vanaf 20.30 uur gratis digitaal te volgen.



De muzikale livestream duurt ruim twee uur. Tickets zijn online te bestellen via thestreamers.nl. Er zijn ook kaartjes verkrijgbaar inclusief een vrijwillige bijdrage van 5, 10, 25 of 50 euro. De opbrengsten gaan naar Unicef.

The Streamers is een initiatief van Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en Frank Lammers. Er kwamen de optredens vanuit Koninklijk Theater Carré in Amsterdam (20 maart), Paleis Noordeinde in Den Haag (27 april) en De Kuip in Rotterdam (29 mei). Daar keken miljoenen mensen naar.



Feestdagen

Vanwege de huidige coronamaatregelen ontstond opnieuw de behoefte om iets te organiseren. "Het voelt goed om met de feestdagen weer bij elkaar te komen", aldus Meeuwis. "Zo kunnen we Nederland weer een mooie avond bezorgen en samen ook iets terug doen voor het goede doel."



De gelegenheidsformatie bestaat dit keer uit Suzan & Freek, VanVelzen, Diggy Dex, Nick & Simon, Paul de Munnik, Maan, Thomas Acda, Rolf Sanchez, Danny Vera, Ronnie Flex, Guus Meeuwis, Frank Lammers en Kraantje Pappie. Ze krijgen gezelschap van gastartiesten Emma Heesters, Meau en Flemming.



Repetitie

Op 26 december vindt overdag al een repetitie plaats in het park. Efteling-bezoekers maken kans om daar een uurtje bij aanwezig te mogen zijn. Ze kunnen meedoen aan een prijsvraag op de Efteling-website.