Gardaland Resort

Video: Gardaland werkt aan animatronics voor nieuwe Jumanji-darkride

Jumanji - The Adventure, de nieuwe darkride van het Italiaanse pretpark Gardaland, wordt uitgerust met verschillende animatronics. Eén exemplaar, die The Stone Giant wordt genoemd, is maar liefst 6,5 meter hoog en 6 meter breed. Vandaag deelt het attractiepark alvast een voorproefje.



Videobeelden tonen hoe de stenen reus is gemaakt. Bovendien is te zien dat de immense robot al wordt getest in een werkplaats. Het gevaarte werd gefabriceerd bij de Turkse firma Futura Form, een zusterbedrijf van glijbanenleverancier Polin Waterparks. Dat nam twee maanden in beslag.

In totaal telt de attractie straks vijf grote bewegende onderdelen, meldt Gardaland. Dat zijn de hand en het hoofd van het stenen monster, een nijlpaard, een spin en een bureau dat fungeert als de entreepoort naar de wereld van Jumanji.



Jeep

Jumanji - The Adventure wordt gebouwd op de oude locatie van de interactieve darkride Ramses: Il Risveglio. De opening vindt plaats in 2022. "Bezoekers gaan aan boord van een jeep op avontuur in de spannende, donkere jungle van Jumanji, omringd door gevaarlijke beesten en allerlei soorten obstakels", laat het park weten.



Volgens het verhaal moeten avonturiers de wereld redden van een krachtige vloek door een kostbare edelsteen terug te brengen naar een legendarische tempel. The Stone Giant probeert daarbij de weg te versperren. De hand van het monster is 4 meter hoog en 3 meter breed.