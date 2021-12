Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland verstevigt constructie van achtbaan Untamed

Walibi Holland heeft een extra versteviging aangebracht bij achtbaan Untamed. Nieuwe stalen armen moeten ervoor zorgen dat de constructie van de 36,5 meter hoge hybrid coaster stabieler wordt. Een Walibi-woordvoerster spreekt over "verbeteringen voor de lange termijn".



De nieuwe onderdelen werden gemonteerd bij het laatste gedeelte van de rollercoaster, boven een element dat 'overbank' wordt genoemd. Dat deel bevindt zich tussen de '140 degrees stall' en twee 'straight airtime hills'.

De klus werd uitgevoerd door de Engelse firma Earlsdon Coasters, in opdracht van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction. Volgens het Britse bedrijf had keuringsinstantie TÜV Nederland om de aanpassing gevraagd.



Stalen rail

Untamed opende in de zomer van 2019, inmiddels tweeënhalf jaar geleden. De spectaculaire achtbaan combineert houten ondersteuningen met een stalen rail. Treinen halen een topsnelheid van 92 kilometer per uur.