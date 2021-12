Efteling

Efteling brengt twee entertainmentacts terug, ondanks coronamaatregelen

Terwijl het kabinet nadenkt over het verder aanscherpen van de coronamaatregelen, brengt de Efteling enkele entertainmentacts terug. Twee acts die eind november geschrapt werden vanwege de coronaregels, zijn nu weer te zien. Het gaat om muzikale optredens van gospelkoor De Lichtpuntjes en de Vuurprins en Sneeuwprinses.



Beide acts werden in eerste instantie uit het programma gehaald om geen mensenmassa's op de been te brengen. De Vuurprins en Sneeuwprinses waren nog wel aanwezig voor een fotomoment. Sinds afgelopen week zijn de twee muzikale voorstellingen in volle glorie terug op de Warme Winter Weide, hetzij met zitplaatsen.

Om het podium zijn picknickbanken neergezet. Het is de bedoeling dat bezoekers gaan zitten als ze de optredens willen bekijken. "We zijn hier inderdaad mee begonnen om toch weer iets toe te kunnen voegen aan het Winter Efteling-programma", meldt een woordvoerder aan Looopings.



Commotie

Volgens de voorlichter wordt er door medewerkers op toegezien dat toeschouwers daadwerkelijk gaan zitten. Dat moet taferelen als vorig jaar voorkomen. Toen ontstond landelijk commotie door een filmpje waarop te zien was dat feestende bezoekers volledig uit hun dak gingen bij De Lichtpuntjes op de Warme Winter Weide.



De beelden werden gezien als een klap in het gezicht van de horeca- en evenementenbranche, die ook toen te maken hadden met veel coronabeperkingen. Naar aanleiding van de publicatie trok de gemeente Loon op Zand aan de bel. Daarop werd al het muzikale entertainment per direct geschrapt. Even later gingen ook alle kampvuren uit op drukke dagen.