Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland presenteert nieuwe projectieshow met Studio 100-hits

Een gloednieuwe avondvoorstelling in Plopsaland De Panne bestaat uit de grootste succesnummers van Studio 100. In het Vlaamse attractiepark wordt de rest van de kerstvakantie de negen minuten durende projectieshow Luminaria vertoond, met muziek van Piet Piraat, Bumba, Kabouter Plop, Maya de Bij, K3 en Samson & Marie.



Er zijn videoprojecties te zien op de gevel van het overdekte gedeelte Mayaland, gelegen aan het Dorpsplein bij de hoofdingang. Het verhaal - verteld door een Nederlandstalige en een Franstalige voice-over - gaat over het magische boek Luminaria, dat 's winters tot leven komt. Er wordt ook gebruikgemaakt van speciale effecten als bellenblaasmachines.

Voor de scènes met Bumba en Maya de Bij werd gekozen voor de Franse uitvoering van de muziek, de rest van de liedjes zijn in het Nederlands. K3 - in de nieuwe samenstelling - wordt vertegenwoordigd door de hits 10.000 Luchtballonnen en Waterval. Daarnaast gebruikt men de soundtrack van kerstfilm The Polar Express (2004).



Drie keer

Plopsaland spreekt over "een winters verhaal vol videoprojecties, muziek, licht en speciale effecten". Op zaterdagavond 25 december vond de première plaats. Tot en met zondag 9 januari is Luminaria drie keer per avond te zien, om 18.00, 18.30 en 19.00 uur. Het park sluit dan om 19.00 uur.