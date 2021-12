Europa-Park

Entreeprijs Europa-Park gaat naar 62 euro op hoogseizoendagen

Een dagje Europa-Park wordt komend jaar duurder op hoogseizoendagen. In 2021 introduceerde het attractiepark variabele tarieven, afhankelijk van periode in het jaar. Dat principe blijft van kracht, maar het verschil tussen de twee prijscategorieën wordt in 2022 groter.



Nu betalen bezoekers nog 55 euro voor een ticket in het laagseizoen en 60 euro in het hoogseizoen. Volgend jaar gaat een toegangsbewijs op drukke momenten, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties, 62 euro kosten. Dat is 8 euro duurder dan op andere dagen. Europa-Park staat erom bekend nauwelijks korting te geven op de kassaprijs.

Het hogere tarief geldt in 2022 van 9 tot en met 24 april, van 4 tot en met 26 juni, van 14 juli tot en met 12 september, van 8 oktober tot en met 6 november en vanaf 23 december. Kaartjes voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar kosten op die dagen 53,50 euro. Dat is nu nog 52 euro. Op andere dagen blijft de kinderprijs 47 euro.



Boottocht

Voor verblijfsgasten geldt altijd het lagere tarief. Europa-Park is deze winter nog geopend tot en met zondag 9 januari. Het zomerseizoen gaat naar verwachting van start op zondag 27 maart. Op de planning staat een renovatie van de Afrikaanse boottocht Dschungel-Floßfahrt.